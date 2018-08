Formel-1-Pilot klagt: "Ist kein fairer Sport mehr!"

Der 28-jährige Mexikaner Sergio Perez galt als herausragendes Talent, als er 2011 seine Formel-1-Karriere im Sauber-Cockpit startete. Inzwischen hat er für Sauber, McLaren und sein aktuelles Team Force India 146 Grand Prixs bestritten und schaffte dabei gerade mal acht Podestplätze. Auf einen Sieg wartet Perez bislang vergeblich und er glaubt auch nicht, dass sich in naher Zukunft etwas daran ändern könnte.

Wegen der in der Formel 1 herrschenden Zweiklassengesellschaft, in der im Moment nur Mercedes, Ferrari und Red Bull für Siege in Frage kommen, spricht Perez vor dem GP von Belgien am Wochenende in Spa gegenüber "Auto, Motor und Sport" Klartext: "Das ist kein fairer Sport mehr. Der Abstand zwischen den Top-Autos und dem Rest ist zu groß."

Gleich wie beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans?

Perez klagt, dass es sehr frustrierend sei, wenn man eigentlich schon vor dem Rennen keine realistischen Chancen auf einen Podestplatz habe, weil die drei Top-Teams einfach zu stark sind. "Dass es in der Formel 1 zwei Kategorien gibt, ist für mich das größte Problem, das gelöst werden muss, wenn die Show verbessert werden soll. Das Feld muss enger zusammenrücken. Es muss mehr als nur drei Teams geben, die um den Sieg kämpfen."

Der Mexikaner findet deshalb, dass man es – bis eine Änderung in Sicht sei – eigentlich so machen sollte wie beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans: "Es gibt einen Sieger der ersten Kategorie und einen der zweiten."

Trotzdem will Perez , dessen Vertrag Ende der Saison ausläuft, grundsätzlich bei Force India bleiben: "In diesem Jahr muss ich mir keine Hoffnungen mehr auf ein Topteam machen."

