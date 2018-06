Formel-1-Schock! Red Bull droht erneut mit Ausstieg

Eine Formel 1 ohne Red Bull Racing? Das wäre eine mittlere Katastrophe für viele Fans der Königsklasse des Motorsports, vor allem hier in Österreich.

Doch Red-Bull-Motorsportdirektor Helmut Marko brachte jetzt wieder das Szenario eines möglichen Ausstieges aus der Formel 1 auf den Tisch. Das Team von Mäzen Dietrich Mateschitz muss sich jetzt zwischen zwei Motorenherstellern für die Zukunft entscheiden – doch das kann es nicht, solange das Reglement ab 2021 weiter im Unklaren ist. "Für unseren weiteren Verbleib in der Formel 1 müssen endlich die neuen Regeln auf den Tisch. Bis jetzt gibt es nur Aussagen ohne konkrete Daten", poltert Marko. "Es wird allerhöchste Zeit, dass wir konkrete Daten und Regeln bekommen."

Der 75-jährige Steirer richtet auch gleich eine Forderung an die Bosse des Internationalen Automobil-Verbandes FIA. "Nach dem jetzigen Reglement und dem einhergehenden Desaster für die Formel 1 muss der Motor technisch wesentlich einfacher sein", so Marko. "Man darf nicht zehn Ingenieure brauchen, um ihn zu starten. Es darf keine Unterschiede von 50 PS mehr geben."

Die Zeit drängt – schließlich will Red Bull vor dem Heim-Grand-Prix in Spielberg am 1. Juli laut Teamchef Christian Horner verkünden, ob der Rennstall weiter mit Renault als Motor-Partner arbeitet oder ob künftig Honda für die nötigen PS sorgen wird.

