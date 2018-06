Formel 1 ändert Regeln für leichteres Überholen

Ab der kommenden Saison soll das Überholen in der Formel 1 wieder erleichtert werden. Dafür hat der Automobilverband FIA am Donnerstag bei einer Sitzung in Manila die Vorschläge der Formel-1-Bosse abgesegnet.

Die aerodynamischen Änderungen betreffen Front- und Heckflügel, sowie die Bremskanäle. Dadurch werden die Boliden in der kommenden Saison zwar um etwa 1,5 Sekunden pro Runde langsamer, dafür sollen allerdings Überholmanöver erleichtert werden.

Aktuell ist es mit dem aerodynamisch gestalteten Boliden nicht möglich, hinter einem anderen Auto herzufahren. Die Luftverwirbelungen kosten Tempo, die Reifen überhitzen. Dadurch sind Überholmanöver Mangelware geworden.

Eine beschlossene Änderung wird bereits am Sonntag in Kanada in Kraft treten. Die Formel-1-Piloten müssen sich zehn Minuten früher auf der Startaufstellung zur Hymne versammeln, um danach für Interviews bereitzustehen.

(Heute Sport)