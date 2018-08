Freund Todt fordert: "Lasst Schumi in Ruhe leben!"

FIA-Präsident Jean Todt zählt zu den engsten Vertrauten von Michael Schumacher. Der Franzose besucht seinen ehemaligen Weggefährten regelmäßig, über den Gesundheitszustand des Deutschen plaudert er nichts aus. Der langjährige Ferrari-Teamchef fordert, dass man die Privatsphäre des F1-Rekordweltmeisters respektieren soll.

Viereinhalb Jahre nach dem schweren Ski-Unfall herrscht immer noch großes Rätselraten über den Gesundheitszustand des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters. Immer wieder versuchen Paparazzi mit fiesen Tricks Fotos von "Schumi" zu knipsen, sogar Drohnen werden öfters gesichtet.

Jean Todt ist einer der wenigen Menschen, die wissen, wie es Schumacher wirklich geht. Er hält trotzdem dicht, wenn Fragen zum Gesundheitszustand kommen.

"Er ist umgeben von seiner Familie, seinen Lieben. Ich fühle mich gesegnet, dass ich häufig Zugang zu ihm habe. Aber seine Gesundheit ist ein privates Thema und ich denke, es ist an der Zeit für uns, Michael sein Leben in Frieden leben zu lassen", erklärt Todt in einem Interview mit der argentinischen Zeitung "La Nacion".

(Heute Sport)