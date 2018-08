Genial oder Unfug? Ferrari kühlt die Onboard-Kamera

Hat Ferrari etwa einen neuen Trick zur Steigerung der Motorenleistung beim Start entdeckt? Zumindest staunten die weiteren Teams der Formel 1 nicht schlecht, als sie entdeckt haben, dass die Italiener als einziges Team in der Königsklasse des Motorsports ihre Onboard-Kamera mit einem gelben Sack voll Trockeneis kühlen.

In einer offiziellen Erklärung der Scuderia heißt es, das Team würde die Elektronik der Kamera kühlen, um eine optimale Funktionsweise des Geräts sicherzustellen. So weit, so gut – allerdings ist kein einziger Fall bekannt, in dem die Kamera während eines Rennens überhitzt hätte.

Die Konkurrenz vermutet hinter dem neuen Ferrari-Trick eine Möglichkeit zur Leistungssteigerung. So könnten damit die Temperaturen in der Airbox verringert werden, was mehr Leistung beim Start bringen würde. Andere wiederum sehen in der Kühlbox ein Ablenkungsmanöver. Der ganze Formel-1-Zirkus rätselt jetzt über darüber, Ferrari könnte somit von anderen leistungserhöhenden Teilen ablenken.

Vettel in Spa unter Mega-Druck

Fakt ist: Im Kampf um den WM-Titel lässt der italienische Rennstall nichts unversucht. Vor dem Grand Prix von Spa (Sonntag, 15.10 Uhr) steht Nummer-eins-Pilot Sebastian Vettel allerdings bereits gehörig unter Druck. Der Deutsche liegt in der WM-Wertung nach den jüngsten Enttäuschungen 24 Zähler hinter Titelverteidiger Lewis Hamilton. In Belgien ist er somit zum Siegen verdammt, wenn der Rückstand nicht vorentscheidend groß werden soll...

