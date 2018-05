Grid Girls feiern in Monaco Comeback in der Formel 1

Fans und Piloten diskutierten diese Frage heiß: Ist der Auftritt von Grid Girls in der Formel 1 sexistisch, oder gehören sie zum Gesamtbild der Motorsport-Königsklasse? Eigentümer Liberty Media jedenfalls verbannte die leicht bekleideten Damen. Nun feiern sie in Monaco aber ein Comeback, wenn auch nicht in der gleichen Rolle wie bisher.

Comeback in Monaco



Früher hielten die Grid Girls die Startnummern-Tafeln vor den Boliden. Bei der Siegerehrung standen sie oft Spalier. Diese Saison wurden sie von den sogenannten "Grid Kids" abgelöst. In Monaco gibt es aber am Sonntag ein Kurz-Comeback der Grid Girls. Sie werden aber nicht mehr ihre alte Rolle übernehmen, sondern für einen Uhrensponsor mit den Piloten kurz vor dem Start für ein Foto posieren.

Hamilton happy



Übrigens: Auch beim Formel-1-Rennen in Russland (30. September) sollen die Grid Girls wieder zum Einsatz kommen. Weltmeister Lewis Hamilton scheint ein Fan der Maßnahme zu sein. Auf Instagram schrieb er dazu einen Beitrag mit dem Text "Thank you Jesus". Später löschte der Mercedes-Star das Posting jedoch und distanzierte sich von der Nachricht.

(heute.at)