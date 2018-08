Laudas Frau in ständigem Kontakt mit Hamilton

Mitten in der Sommerpause erschütterte die Nachricht von der Lungentransplantation bei Niki Lauda die Formel 1. Von allen Seiten kamen Genesungswünsche. Besonders von einem – Weltmeister Lewis Hamilton.

Schließlich gilt Lauda als Mentor des 33-jährigen Mercedes-Piloten. Deshalb ist es eine Ehrensache für den Briten, Motorsport-Ikone Lauda am Weg zurück zu unterstützen.

In den letzten Wochen stand der 33-Jährige immer wieder mit Niki Laudas Frau Birgit und Mercedes-Motorsport-Boss Toto Wolff in Kontakt. "Wir vermissen ihn sehr", so Hamilton.

"Niki ist der größte Kämpfer, den wir kennen", meinte Hamilton weiter vor dem Grand Prix von Belgien in Spa.

Lauda verpasste bereits die Rennen von Deutschland und Ungarn. Damals war eine Sommergrippe als Grund angegeben worden.

Lauda ist Aufsichtsratsvorsitzender des Mercedes-Rennstalls, holte den Briten Ende 2012 zu den Silberpfeilen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)