Schwerer Unfall von Alonso bei Start in Spa

Der Grand Prix von Spa wurde von einem schweren Start-Unfall überschattet. Nico Hülkenberg (D) hatte sich beim Anbremsen von La Source verbremst, er krachte in der ersten Kurve in den Boliden von Fernando Alonso. Der Spanier hob spektakulär ab und flog über den Sauber von Charles Leclerc.

Das Halo-System scheint dem Monegassen vor einer schweren Verletzung bewahrt zu haben.

Alonso: "Ich bin okay"

Es hat sich nach ersten Informationen kein Pilot verletzt. Das Rennen wurde neutralisiert und fortgesetzt.

Alle drei involvierten Fahrer mussten den Grand Prix aufgeben.

Alonso meinte in einer ersten Stellungnahme. "Ich bin okay. Nico hat sich bei mir entschuldigt. Bei so einem Unfall denkst du im ersten Moment gar nichts. Ich stellte das Auto ab und hab geschaut, ob ich okay bin und auch die anderen. Jetzt bin ich enttäuscht wegen dem Resultat."

Ricciardo und Räikkönen mit Schäden am Auto

In der turbulenten Phase wurde bei Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo zudem der Heckflügel beschädigt. Kimi Räikkönen zog sich in weiterer Folge einen Reifenschaden zu.

Bottas krachte zudem ins Heck von Sirotkin und beschädigte sich den Frontflügel.

Ricciardo (nach längerem Boxenaufenthalt), Räikkönen und Bottas konnten das Rennen aber fortsetzen.



