Kimi Räikkönen schockt mit Alkohol-Beichte

Am Wochenende zählt Kimi Räikkönen beim Grand Prix von Belgien in Spa zu den Favoriten. Der 38-Jährige "Iceman" hat sich zum Publikumsliebling in der Motorsport-"Königsklasse" entwickelt. Doch die Karriere des Ferrari-Piloten verlief nicht immer so reibungslos.

In seiner am 16. August in Finnland erschienen Biographie "Der unbekannte Kimi Räikkönen", die im Oktober auf deutsch und englisch erscheinen soll, legt der Finne eine schonungslose Alkohol-Beichte ab.

16 Tage betrunken

Räikkönen-Biograph Kari Hotakainen berichtet von 16 feuchtfröhlichen Tagen im Frühjahr 2012. Räikkönen – damals für Lotus in der Formel 1 aktiv – war zwischen dem 22. April und dem 8. Mai 16 Tage in Folge betrunken.

Alles hatte mit Räikkönens zweitem Platz beim Grand Prix von Bahrain begonnen. Samt Lotus-Party. Anschließend wurde der Finne mit Landsmann und Eishockey-Star Kimmo Pikkarainen vom damaligen Prinz des Emirats eingeladen.

Stockerl nach Dauer-Rausch

Nach den Partys in Bahrain ging es nach Mailand, wo Pikkarainen damals als Eishockey-Crack aktiv war, sowie zu Räikkönens Wohnsitz in die Schweiz. Ein Trip, der 16 Tage dauerte, jeder Tag in einem Vollrausch endete.

Erst am 8. Mai, einem Dienstag, endete das 16-tägige Trinkgelage, als Räikkönen den Flieger Richtung Barcelona bestieg. "Statt einer Flasche nahm Kimi auf dem Weg zum Flughafen wieder das Lenkrad in die Hand", schreibt der Räikkönen-Biograph. Mit Erfolg. Denn in Barcelona fuhr der Finne als Dritter erneut aufs Stockerl.

