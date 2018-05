Lauda-Kritik! "Da gehen die Leute lieber ins Bad"

Das Rennwochenende in Barcelona hat begonnen. Die Formel-1-Saison feiert ihren Europa-Auftakt. Qualifying und Rennen starten dabei aber zu ungewohnten Zeiten.

Vermarkter "Liberty Media" verschob die Bewerbe nach hinten, um auf dem US-amerikanischen Markt zu wachsen. Statt um 14 Uhr schalten die Ampeln künftig um 15:10 Uhr auf grün. Dadurch erhoffen sich die neuen Bosse mehr Zuschauer in Amerika, die frühmorgens zuschalten.

Mercedes-Aufsichtsrat und F1-Legende Niki Lauda schmeckt das gar nicht. Er befürchtet einen Rückgang bei den TV-Zahlen: "Was machen die Leute am Sonntagnachmittag? Da gehen sie lieber in die Badeanstalt, als sich noch aufs Sofa zu hocken."

(Heute Sport)