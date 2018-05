Lauda fordert von der FIA: "Müsst schneller werden!"

Harter Schlagabtausch in der Formel 1 vor dem Rennen in Barcelona! Ferrari-Star Sebastian Vettel glaubt, dass Pirelli mit neuen Reifen Mercedes bevorzugt. Gleichzeitig mein "Silberpfeile"-Boss Niki Lauda, dass die Spiegel-Konstruktion bei den Italienern womöglich nicht den Regeln entspricht. Österreichs Formel-1-Legende spart nicht mit Kritik, und will der FIA Gas geben.

FIA gefordert



Worum geht es? Ferrari hat die Außenspiegel am neuen Sicherheits-System Halo befestigt. Das könnte Vorteile bei der Aerodynamik haben. Ist das der Fall, entspricht es aber nicht dem Regelment. "Jetzt muss die FIA sagen, ob das erlaubt ist oder nicht", stellt Lauda klar. Er will eine Entscheidung, die schneller gefällt wird als in den nächsten drei Rennen. "Sonst hat Ferrari etwas gefunden, was vielleicht in Ordnung ist, aber wir Idioten sind dann die Zweiten, die erst mal noch abwarten, um zu sehen, ob es überhaupt erlaubt ist."

Ferrari unter Verdacht



Auch der Ölverbrauch von Ferrari irritiert Lauda: "Es gibt seit Saisonbeginn berechtigte oder unberechtigte Gerüchte über Ferrari. Die qualmen beim Anlassen, dass die Fetzen fliegen. Aber mittlerweile ist man beim Öl, das man verbrennen darf, ziemlich limitiert."

Untersuchung läuft



Die FIA hat inzwischen alle Teams schriftlich dazu aufgefordert, eine Stellungnahme zum Thema Öl und Batterie zu geben. Lauda: "Das heißt: Sie untersuchen etwas und das tun sie logischerweise bei Ferrari. Wir gehen nicht davon aus, dass sie illegal sind. Was ich sagen kann: Du kannst nicht ewig untersuchen."

Lob für Verstappen



Ungewohnt freundliche Worte findet Lauda für Red-Bull-Pilot Max Verstappen – den er zuletzt als "hirnlos" bezeichnet hatte: "Grundsätzlich ist er die Entdeckung des Jahrhunderts. Wenn er weltmeisterlich fahren will, muss er aber aufpassen. Was er heuer aufgeführt hat, so wirst du nie Weltmeister. Warum er so lange braucht, seinen Kopf einzuschalten, verstehe ich nicht."

(heute.at)