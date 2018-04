Lauda rügt Verstappen: "Ist Frage der Intelligenz"

Es war der Aufreger beim Grand Prix von China. Viel zu ungestüm setzte Red-Bull-Pilot Max Verstappen zum Überholmanöver gegen Ferrari-Ass Sebastian Vettel an. Das Resultat: Die beiden Boliden drehten sich, Verstappen wurde letztlich nur Fünfter, der WM-Leader Vettel musste das Rennen gar auf dem ernüchternden achten Platz beenden.

Jetzt meldet sich in der Causa auch Mercedes-Chef Niki Lauda zu Wort – und er lässt kein gutes Haar an Verstappen. "Für den Unfall ist eindeutig Max verantwortlich", erklärt Lauda im Gespräch mit "Auto Motor Sport". "Es schaut so aus, als ob man mit Argumenten bei ihm einfach mehr weit kommen würde."

Einmal in Fahrt, redet sich Lauda so richtig in Rage – obwohl sich Verstappen nach Rennende sofort persönlich bei Vettel entschuldigt und alle Schuld auf sich genommen hatte. "Vernunft scheint in diesen Menschen ja einfach nicht einzukehren", rechnet der Wiener beinhart mit dem erst 20-jährigen Red-Bull-Überflieger ab. "Das ist dann irgendwann keine Frage des Alters mehr, sondern eine Frage der Intelligenz."

Man darf gespannt sein, ob Verstappen dieses vernichtende Urteil so auf sich sitzen lässt...

