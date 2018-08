Lauda schreibt aus Spital: "Ich bin bald wieder da!"

Große Sorge um Niki Lauda! Wie krank ist der Mercedes-Aufsichtsratsboss? Er soll sich im Urlaub auf Ibiza eine Sommergrippe eingefangen haben und in Wien im Spital liegen. Der 69-Jährige kündigt aber per SMS ein baldiges Comeback an.

SMS aus Spital



Lauda soll sogar selbst das Flugzeug nach Wien gesteuert haben, in der Hauptstadt begab er sich offenbar zur Behandlung ins AKH. Wegen seiner Nieren-Probleme soll er sogar auf der Intensivstation liegen. Bei den Formel-1-Rennen in Hockenheim und Budapest war er jedenfalls nicht in der Mercedes-Box. Muss man sich Sorgen machen? Laut "Blick" ist Lauda bald wieder in der Motorsport-Königsklasse zurück. Der Wiener meldete sich per SMS: "Bin bald wieder da, Niki".

Lauda sprachlos



Wieso er keine telefonischen Anfragen entgegen nimmt? Lauda soll noch Schwierigkeiten beim Sprechen haben. Dennoch soll er in den kommenden Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der genaue Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest.

