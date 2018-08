Lauda verhandelte sogar in Lebensgefahr über Airline

Große Sorge um Niki Lauda! Die Formel-1-Legende liegt nach einer Lungentransplantation im Wiener AKH, soll dort am Weg der Besserung sein. Während sich die Ärzte über seinen Zustand zufrieden geben, werden mehr Details zu den Stunden vor der Operation bekannt. So soll Lauda trotz seiner schweren Erkrankung unermüdlich gearbeitet haben.

Verhandlungen im AKH



Lauda fing sich die Krankheit im Urlaub auf Ibiza ein, flog selbst mit dem Privatjet von der spanischen Insel nach Wien, wo er sich im AKH in Behandlung begab. Dort wurde klar, dass eine Lungen-Transplantation notwendig werden würde. Unmittelbar davor soll Lauda noch an einer Telefon-Konferenz teilgenommen haben. Da ging es um den Verkauf von neun Maschinen der Fluglinie "Laudamotion" an die Lufthansa. Lauda hält an dem Unternehmen 25 Prozent, er führte das Gespräch mit Ryanair-Chef Michael O'Leary.

Erfolgreiche Operation



Die Transplantation jedenfalls lief erfolgreich, versichert Chefarzt Walter Klepetko: "Wir sind sehr, sehr zufrieden mit seiner Entwicklung." Lauda sei inzwischen aus dem künstlichen Tiefschlaf erwacht und könne selbstständig atmen. Wann Lauda das Krankenhaus verlassen kann, ist noch offen. Klepetko: "Wir haben auf jeden Fall keine Eile. Das Wichtigste ist, dass er am Ende die Klinik in einem guten Zustand verlässt."

