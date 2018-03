Mateschitz: In Spielberg dann halt Six-Pack-Boys

Am Sonntag startet die neue Formel-1-Saison in Australien. Red Bull Racing hofft, Branchen-Krösus Mercedes über die Winterpause ein Stück näher gerückt zu sein.

"Bei Red Bull Racing wurde ein hervorragendes Auto auf die Strecke gebracht. Der Renault-Motor ist jetzt besser im Ansprechverhalten und in der Zuverlässigkeit", ist Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz zuversichtlich.

Im Interview mit den "Salzburger Nachrichten" äußerte er sich auch über die Entscheidung der Promoter Liberty, die Grid Girls aus der Formel 1 zu verbannen. Mateschitz bezeichnet das als "unfassbares Kasperltheater", die Formel 1 habe Wichtigeres zu tun.

Doch der Boss nimmt es aber mit Humor und hat sich für das Heimrennen in Spielberg etwas einfallen lassen: "Wir überlegen, in Spielberg Grid Boys mit Sixpack-Figur und in Lederhosen auftreten zu lassen! Man muss nicht auf alles mit Ernst reagieren, man kann auch Humor zeigen."

(Heute Sport)