Mega-Crash! Rennen in Baku startet mit Unfall

Strecke frei im Formel-1-Rennen in Aserbaidschan – doch mit Vollgas geht es trotzdem nicht dahin. Warum? Gleich in den ersten Kurven krachte es gewaltig. Gleich fünf Boliden waren in Unfälle verwickelt, weshalb das Safety Car gleich in den ersten fünf Runden die Führung übernahm.

Pole-Setter Sebastian Vettel gelang ein Start nach Wunsch, hinter ihm reihten sich die Mercedes-Boliden von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas ein. Doch dahinter krachte es. Vettel-Teamkollege Kimi Räikkönen crashte mit Force-India-Pilot Esteban Ocon. Fernando Alonso im Honda wurde von Sergej Sirotkin im Williams gerammt.

Das Resultat: Trümmer auf der Strecke. Das Safety Car rückte aus und übernahm für fünf Runden die Kontrolle. Alonso schleppte seinen Honda mit zwei kaputten Reifen an die Box. "Ein dummer Kerl hat mir die Tür zugeschmissen", ärgerte er sich.

Beim Re-Start nahm Vettel Revanche an Hamilton für seinen "Ausbrems-Versuch" im Vorjahr. Der Deutsche reduzierte das Tempo extrem, Hamilton konnte den Crash ins Heck nur mit Mühe verhindern.

LAP 1/51



Saftey Car deployed as chaos ensues ⚠️



Ocon and Sirotkin OUT

Raikkonen with damage

Alonso suffers two punctures#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/kPlobbzLFO — Formula 1 (@F1) 29. April 2018

LAP 4/51



The Safety Car is still out



And no wonder... there's carbon fibre everywhere 💥#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/b5L5HFQOk2 — Formula 1 (@F1) 29. April 2018

(heute.at)