Mercedes-Doppelpleite! Lauda sauer über Fehler

Der Grand Prix von Österreich wurde für Top-Favorit Mercedes zum Desaster. Beide Boliden schieden mit einem technischen Defekt aus. Den Sieg holte Red-Bull-Pilot Max Verstappen (NL). "Es ist alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann", gab Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff zu.

Pole-Setter Valtteri Bottas (FIN) wurde früh von einem Getriebeschaden gestoppt – fehlender Hydraulikdruck. In Runde 63 musste auch Weltmeister Lewis Hamilton seinen Boliden abstellen. Der Benzindruck stimmte nicht.

Historische Pleite für "Silberpfeile"

Damit erleidet Mercedes zum ersten Mal seit den GP von Spanien 2016 einen Doppelausfall. Zum ersten Mal seit der Rückkehr in die Steiermark geht der Rennsieg am Red Bull Ring nicht an die "Silberpfeile".

Mercedes-Boss Niki Lauda war sauer. Neben den technischen Defekten ärgerte ihn auch ein Strategie-Fehler. "Wir waren durch den Bottas-Ausfall abgelenkt, haben Lewis zu spät in die Box geholt. Das ärgert mich. Die Menschen, die Fehler machen, ärgert es wohl aber noch mehr."

Bottas mit Hydraulik-Problem out

Bottas musste seinen Mercedes bereits in der 14. Runde an zweiter Stelle liegend abstellen. Konkret handelte es sich um ein Hydraulik-Problem, das dazu geführt hat, dass das Getriebe im zweiten Gang stecken blieb.

"Es ist schwierig, damit fertig zu werden. Ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, den Ausfall zu verhindern. Wir müssen erst herausfinden, wie es dazu gekommen ist", meinte er frustriert.

Hamilton: "Ein Rennen zum Vergessen"

Lewis Hamilton stoppte der Benzindruck. "Dieses Rennen ist einfach zum Vergessen." Bereits nächste Woche bekommt er in Silverstone die Chance zur Revanche. "Daran denke ich noch nicht. Ich habe eine Niederlage kassiert, muss das erst verkraften."

