Motor geplatzt! Grosjean nebelt die Boxengasse ein

Romain Grosjean und der Grand Prix von Kanada, das wird keine Liebesgeschichte mehr. Beim Freien Training am Freitag kollidierte der Franzose unglücklich mit einem Murmeltier, kurz vor dem Qualifying sorgte der Franzose abermals für Wirbel.

Als in der Boxengasse die Ampeln auf Grün gestellt wurden für das Qualifying, fuhren die ersten Piloten aus ihrer Garage. Grosjean kam aber nicht weit, sein Motor platzte nach nur wenigen gefahrenen Metern. Der Haas-Bolide musste zurück in die Box gerollt werden, das Qualifying war für den Franzosen beendet, bevor es überhaupt begonnen hatte.

Grosjean war natürlich enttäuscht und musste von seinen Mechanikern getröstet werden.

🚥 GREEN LIGHT 🚥



Q1 is go in Montreal...



And it looks like it's already over for Romain Grosjean 👀#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/t7RbaDWUeV