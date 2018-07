Nach Hamilton! Zweiter Mercedes-Pilot steht fest

Die Silberpfeile halten an ihren Fahrern fest. Mercedes verlängert mit Valtteri Bottas. Somit stehen beide Piloten für die Formel-1-Saison 2019 schon fest.

Weltmeister Lewis Hamilton war seinem Kollegen diese Woche mit einem neuen Vertrag bis 2020 zuvor gekommen. Am Freitag folgte nun auch mit seinem finnischen Kollegen die Vertragsverlängerung.

Bottas erhält einen neuen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. Das gab der Rennstall vor dem Deutschland-Grand-Prix offiziell bekannt.

Bottas über die Unterschrift:



"Uns fehlte in den diesjährigen Rennen manchmal das Glück, aber das Team kennt meine Leistung und der Vertrag ist ein großartiges Zeichen für das Vertrauen in mich und mein fahrerisches Können. Es macht mir Spaß, mit dem Team zu arbeiten und Teamkollege von Lewis zu sein. Wir haben eine gute Beziehung - aufrichtig und unkompliziert - und versuchen immer, die besten Resultate für Mercedes zu erzielen. Wir sind mitten in einem harten Kampf, von daher ist es gut, dass nun Klarheit über die Zukunft herrscht - das bedeutet, dass wir uns nun voll und ganz auf den WM-Kampf konzentrieren können. Mein Ziel ist klar: Ich will weiterhin Leistungen auf hohem Niveau zeigen - und so die Entscheidung des Teams für 2020 zu einem Kinderspiel machen."

"border: none;" frameborder="0" framespacing="0" scrolling="no" class="autofit" width="100%" src="http://php.heute.at/iframes/socialembed/?iframe=%3Cblockquote+class%3D%22twitter-tweet%22+data-lang%3D%22de%22%3E%3Cp+lang%3D%22en%22+dir%3D%22ltr%22%3EMercedes+back+Bottas+for+2019+%E2%AC%87%EF%B8%8F%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2FGermanGP%3Fsrc%3Dhash%26amp%3Bref_src%3Dtwsrc%255Etfw%22%3E%23GermanGP%3C%2Fa%3E+%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%AA+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2FF1%3Fsrc%3Dhash%26amp%3Bref_src%3Dtwsrc%255Etfw%22%3E%23F1%3C%2Fa%3E%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Ft.co%2FKSAMzdpBLe%22%3Ehttps%3A%2F%2Ft.co%2FKSAMzdpBLe%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%26mdash%3B+Formula+1+%28%40F1%29+%3Ca+href%3D%22https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FF1%2Fstatus%2F1020223124162433027%3Fref_src%3Dtwsrc%255Etfw%22%3E20.+Juli+2018%3C%2Fa%3E%3C%2Fblockquote%3E%0A%3Cscript+async+src%3D%22https%3A%2F%2Fplatform.twitter.com%2Fwidgets.js%22+charset%3D%22utf-8%22%3E%3C%2Fscript%3E%0A&url_enc=1&link=&title=">

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)