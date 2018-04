Lauda: Piloten sollen den Schaden selbst bezahlen

Das Red-Bull-Duo Max Verstappen (Nl) und Daniel Ricciardo (Aus) sorgte beim Formel-1-Grand-Prix in Baku (Ase) für ein Highlight im negativen Sinn. Im Kampf um Rang vier donnerte der Australier seinem Kollegen ins Heck. Für beide war das Rennen damit vorzeitig beendet.

Die Piloten zeigten sich nach ihrem Blackout reumütig. "Wir wollen uns duellieren und hart fahren, aber das, was passiert ist, wollen wir nicht. So will ich ein Rennen nicht beenden. Das ist das Schlimmste für das Team", sagte Ricciardo kleinlaut.

Lauda für Geldstrafe

Das Red-Bull-Team kündigte an, dass sich die Piloten im Werk in England vor versammelter Belegschaft entschuldigen müssen. "Das Wichtigste ist, dass sie daraus lernen und es nicht noch einmal machen", stellt Teamchef Christian Horner klar.

Niki Lauda wäre weniger nachsichtig. Der Mercedes-Aufsichtsrat verriet, wie er mit der Causa umgehen würde. "Ich würde ihnen erklären, wieviel weniger sie ausgezahlt bekommen für den Schaden, den sie angerichtet haben."



