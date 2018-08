Sorge um Niki: Nun meldet sich seine Frau Birgit

Ein Bild, so heißt es, sagt oft mehr als tausend Worte. Niki Laudas Ehefrau Birgit teilte am Sonntag ein solches mit ihren Instagram-Fans.

Die 39-Jährige betreibt die Seite unter dem Namen "Birgit Lauda Art Foundation" und hat knapp 5.000 Follower auf der Fotoplattform.

Und die bekamen ein Foto mit auffallend düsterem Hintergrund in die Timeline. "Kunst ist die höchste Form der Hoffnung", schrieb Birgit Lauda unter das Zitat. Hashtag: "believe" – sprich "glaub dran".

Dialyse notwendig

Ihr Posting nährte ein Stück weit die Sorge um "Niki Nationale". Die von seiner Gattin gespendete Niere soll, wie vor der rettenden OP, den Dienst zu versagen gedroht haben – eine Dialyse sei notwendig gewesen.

Mittlerweile, so erfuhr "Heute", macht der 69-Jährige aber bereits wieder seine Atemübungen und wird im Wiener AKH auf die Mobilisierung vorbereitet.

Am Sonntag postete Birgit Lauda dieses Posting auf ihrer Instagram-Seite, dazu schrieb sie: "Art is the highest form of Hope" ("Kunst ist die höchste Form von Hoffnung").

Unter dem Beitrag finden sich unter anderem die Hashtags #believe #believeinart #loveart oder auch #artcanchangetheworld.

Der Zustand des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters soll sich nach seiner Lungentransplantation im Wiener AKH wieder verschlechtert haben. Die Niere macht Probleme, die neue Lunge wurde von seinem Körper noch nicht angenommen - "heute.at" berichtete.

Die Gefahr einer Abstoßung des Organs sei laut Ärzten im ersten Jahr am höchsten. Lauda muss seinen Alltag nach der Operation radikal ändern, auf die Formel-1-Legende wartet eine lange Verbotsliste - so darf der 69-Jährige unter anderem nicht mehr fliegen.

Das ganze Land hofft nun, dass es Niki Lauda bald wieder besser geht und er schnell wieder gesund wird. Neben seiner Familie, Freunde und Kollegen schicken auch seine Fans "Niki Nationale" viel Kraft!

