Offiziell! F1-Zukunft von Hamilton endlich geklärt

Seit Wochen wird gemunkelt, jetzt ist endlich alles klar. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton verlängerte seinen Vertrag bei Mercedes.

Der Brite unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis 2020.

Er schreibt:

"Ich bin seit 20 Jahren Teil der Rennfamilie von Mercedes, und ich habe mich nie wohler in einem Team gefühlt. Wir sind auf und abseits der Rennstrecke auf einer Wellenlänge - und ich freue mich auf weitere Siege in der Zukunft."



Auch Teamchef Toto Wolff ist erfreut: "Ich bin fest davon überzeugt, dass einige unglaubliche Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte noch vor uns liegen." Der Österreicher schwärmt von seinem Schützling: "Das meiste zu Lewis als Formel-1-Fahrer ist bereits gesagt - er ist einer der Größten in der Geschichte des Sports, und seine Rekorde sprechen für sich."

