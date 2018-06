Oh là là! Mercedes hat den heißesten Boxen-Fan

In Spielberg laufen seit Freitag nicht nur die Motoren heiß! Auch die hübschen Girls wollen sich das PS-Spektakel in der Steiermark nicht entgehen lassen. In der Mercedes-Box wurde vor dem Qualifying am Samstag eine besonders "offenherzige" Dame gesichtet.

Ob die Lady mit dem tiefen Ausschnitt Lewis Hamilton und Valtteri Bottas zu Höchstleistungen anspornt oder eher eine Ablenkung ist, das bleibt abzuwarten. Die Blicke der restlichen Boxen-Besucher blieben jedenfalls mehrheitlich an ihr hängen.

(Heute Sport)