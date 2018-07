PS-Luft für die ÖSV-Stars: "Das ist eine andere Liga"

Schnee? Fehlanzeige! Das Formel-1-Rennen in Spielberg geht bei bestem Sommerwetter über die Bühne. Doch der Wintersport kommt bei Österreichs Heimrennen natürlich nicht zu kurz. Der Grund: Die ÖSV-Stars Manuel Fettner, Michael Matt, Marco Schwarz, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck und Co. fiebern an der Strecke mit. "Heute" traf die Winter-Athleten auf Abwegen hinter der Box.

Andere Liga

"Wahnsinn, das ist eine andere Liga als unser Weltcup-Zirkus", sind sich Gregor Schlierenzauer und Michael Hayböck einig. Michael Matt und Marco Schwarz outen sich als Fans der Motorsport-Königsklasse: "Wenn es sich zeitlich ausgeht, verfolgen wie die Rennen vor dem Fernseher mit." Schlierenzauer hat als einiger ÖSV-Star bereits Erfahrung mit der Formel 1: "Ich bin zum zweiten Mal hier. Es ist schon ein Wahnsinn, dass so eine Veranstalung in Österreich stattfindet."

Red-Bull-Fans

Und wem drücken Österreichs Wintersportler die Daumen? "Schlieri" antwortet für alle: "Red Bull, einfach wegen der Verbundenheit mit Österreich." Hayböck meint: "Max Verstappen ist schon cool. Er hat eine ganz andere Art als die anderen Piloten, ist mit seinem Temperament auch schon oft angeeckt. Aber genau das ist es ja, was für Spannung sorgt." Wenn es um den Sieger-Tipp geht, ist aber trotzdem Realismus angesagt." Matt: "Mercedes ist sehr stark, Ferrari ist auch einiges zuzutrauen. Die werden es sich untereinander ausmachen."

Oldtimer-Flieger

Ausgemacht war auch die Anreise per Flugzeug in einer schicken alten DC 6. "Sehr beeindrucken", meint Marco Schwarz. "Da drinnen ist wahnsinnig viel Platz." Auch die ungewohnten Bewegungen der Maschine in der Luft beeindrucken die Athleten. Matt meint: "Die Leute sind damals schon mit viel mehr Komfort gereist als heute. Schade, dass wir in der Weltcup-Saison nicht öfter so reisen können." Für die hat das Training bereits voll angefangen. Hayböck und Schlierenzauer berichten von der Situation bei den "Adlern": "Es ist sehr spannend. Wir haben neue Gruppen, neue Trainer. Da tut sich viel, es geht voran. Die Tanks sind bei uns voll, wir konnten im Sommer gut regenerieren. Wir freuen uns schon auf die nächste Saison."