Pech für Hamilton! Fünf Startplätze nach hinten

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton muss einen weiteren Rückschlag einstecken. Der Brite wird in der Startaufstellung zum Grand Prix von Bahrain am Sonntag um fünf Startplätze zurückversetzt. Am Freitag musste sein Getriebe getauscht werden.

In Australien kostete Mercedes ein Rechenfehler den Sieg, in Bahrain schlägt der Defekt-Teufel zu. Ein Hydraulikleck am Getriebe machte Hamilton im Freitagstraining zu schaffen, die Einheit musste getauscht werden.

Laut Reglement ist das aber erst nach fünf Rennen erlaubt, somit folgt eine Strafversetzung um fünf Startplätze. Hamilton will am Samstag unbedingt die Pole-Position herausfahren, um den Schaden in Grenzen zu halten.

Das wird allerding schwierig, denn in der Wüste dominierte Ferrari die ersten beiden Sessions.



(Heute Sport)