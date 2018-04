Pechvogel Bottas spült Frust mit zehn Bier runter

Grand Prix von Baku, 49. Runde. Valtteri Bottas flitzt als Führender über den spektakulären Stadtkurs in Aserbaidschan, rast seinem ersten Saisonsieg entgegen – als ein herrenloses Autoteil auf der Piste alle Träume platzen lässt. Der rechte Hinterreifen am Mercedes-Boliden des Finnen wird beschädigt – Ausfall!

"Valtteri hätte den Rennsieg verdient", stellt Motorsportchef Toto Wolff später klar. Sogar Sieger Lewis Hamilton hatte mit seinem Stallkollegen Mitleid. "Valtteri ist ein so außergewöhnlich gutes Rennen gefahren."

"Wie ein gebrochenes Herz"

Entsprechend frustriert reagierte Bottas. "Es fühlt sich wie ein gebrochenes Herz an. Es war ein wirklich gutes Rennen bis zum Ausfall. Alles so zu verlieren am Ende tut wirklich weh."

Das Wochenende will der Finne so schnell wie möglich abhaken. Er hat auch einen Plan, wie das gelingen soll. "Einfach volllaufen lassen. Vielleicht brauche ich jetzt einfach zehn große Bier und danach geht es mir besser", grinste er in die Kameras.



(red)