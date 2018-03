Plastiksackerl stoppte die Premiere von Formel-1-Ass

Sein Debüt in der Formel 1 hatte sich Sergey Sirotkin ganz anders vorgestellt. Gerade einmal fünf Runden fuhr der junge Russe in Melbourne, ehe er seinen Williams-Boliden aufgrund von Problemen mit den Bremsen abstellen musste.

"Das kann man eigentlich gar nicht glauben"

Ausgelöst wurden diese offensichtlich durch Müll auf der Strecke. Sirotkin war bitter enttäuscht: "Das kann man eigentlich gar nicht glauben, was heute passiert ist. Eine große Plastiktüte ist in meinen rechten Bremsschacht geflogen."

Bereits vorher hatte William-Technikchef Paddy Lowe berichtet, man habe geschmolzene Plastikrückstände im Auto des Rookies gefunden. Auch habe Teamkollege Lance Stroll berichtet, einige Tüten in der ersten Kurve gesehen zu haben.

"Zum Glück war dort keine Mauer!"

Sirotkin, der bei Williams den Vorzug vor Pascal Wehrlein und Robert Kubica erhalten hatte, war erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert ist: "In Runde drei oder vier haben die Reifen plötzlich massiv überhitzt. Das hat die Bremsen komplett zerstört. Danach hatte ich gar kein Bremspedal mehr, es fiel durch. Zum Glück war dort keine Mauer, das Auto ist noch ganz."

Sorotkin ist einer von zwei Debütanten in der Formel-1-Saison. In den Jahren 2015 und 2016 war der 22-Jährige jeweils Dritter in der Gesamtwertung der GP2-Serie geworden.

