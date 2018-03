RB ist Hamilton auf den Fersen, Ferrari bummelt

Am Freitag erfolgte das erste Training für den Großen Preis von Australien. Lewis Hamilton und Mercedes-Kollege Valtteri Bottas waren wie zu erwarten die Schnellsten. Der Brite knöpfte dem Finnen dabei stolze 0,551 Sekunden ab.

Mit dem Respektabstand von 0,745 Sekunden auf Hamilton folgte Red-Bull-Pilot Max Verstappen noch vor den beiden Ferraris. Kimi Räikkönen (+0,849) und Sebastian Vettel (+0,969) verzichteten bei ihren Fahrten aber jeweils auf die weichere Reifenmischung der Piloten vor ihnen. Daniel Ricciardo wurde im ersten Training seines Heim-Grand-Prix Sechster.

Verfolger holen auf



Die zweite Session folgte am Nachmittag und gestaltete sich schon spannender. Verstappen rückte Hamilton näher, kam bis auf 0,127 Sekunden heran. Er war damit sogar schneller als Bottas, dem 0,228 Sekunden auf Hamilton fehlten.

Die Ferraris legten ebenfalls zu, konnten aber auch in der zweiten Einheit nicht mit den vordersten drei Fahrern mithalten. Räikkönen fehlten nur mehr 0,283 Sekunden, Vettel immerhin noch 0,520 auf Hamilton.

