Red Bull gibt Nachfolger von Ricciardo bekannt

Der Franzose Pierre Gasly wird neuer Kollege von Max Verstappen bei Red Bull Racing. Nach dem Abgang von Daniel Ricciardo hat sich der Formel-1-Rennstall auf seine Fahrerpaarung für die nächste Saison festgelegt.

Superstar Ricciardo hatte sich überraschend für einen Wechsel zu Renault entschieden.

Gasly fährt aktuell für Toro Rosso. "Für mich wird ein Traum wahr, ich bin so aufgeregt, in dieses Top-Team zu kommen", sagte Gasly. "Red Bull will immer um Weltmeisterschaften und Siege kämpfen, das will ich auch."

"Pierre fehlt es natürlich noch etwas an Routine. Aber vom reinen Speed her ist er nicht viel hinter Max", ist sich Red-Bull-Boss Helmut Marko sicher.

(Heute Sport)