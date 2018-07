Red Bull holt am Freitag die Hockenheim-Bestzeit

Damit war nicht zu rechnen! Red Bull gab in den Freitags-Trainings zum Großen Preis von Deutschland in Hockenheim das Tempo vor. Nachdem Daniel Ricciardo am Vormittag die Bestzeit gefahren war, brannte Max Verstappen im zweiten Freien Training die schnellste Runde aller Zeiten in den Hockenheimer Asphalt.

Mit 1:13,085 ließ der Niederländer den Mercedes-Piloten Lewis Hamilton um gerade einmal 0,026 Sekunden hinter sich. Valtteri Bottas, dessen Vertrag bei den "Silberpfeilen" am Freitag verlängert worden war, landete auf Rang drei (+0,105).

Die Ferrari-Piloten Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen fuhren nur hinterher. Der WM-Führende kam vor seinem Teamkollegen auf Rang vier (+0,225).

Rückschläge für Red Bull

Trotzdem lief es bei den "Bullen" alles andere als nach Maß. Bei Ricciardo wurden aus taktischen Gründen zahlreiche Bestandteile des Antriesstrangs ausgetauscht. Der Australier wird in die letzte Startreihe strafversetzt. Verstappen konnte nach der gefahrenen Bestzeit wegen Motorenproblemen keinen Longrun simulieren.

(wem)