Ricciardo schrottet gegen "Mad Max" Wohnwagen

Da rennt der Schmäh! Das war in der aktuellen Saison nicht immer so. Max Verstappen hat heuer durch seinen aggressiven Fahrstil schon so manchen Crash verschuldet und so auch die Stimmung bei Red Bull Racing vergiftet. Der Unfall mit Stall-Kollegen Daniel Ricciardo war der traurige Höhepunkt.

Jetzt bemüht sich das Team, die Stimmung zwischen den beiden Rivalen wieder zu verbessern und veranstaltete ein Wohnwagen-Rennen zwischen den Piloten.

Verstappen und Ricciardo hatten sichtlich jede Menge Spaß. Den Zuschauern in den Niederlanden gefiel es ebenfalls. Jetzt ist wieder Konzentration angesagt. Nach dem Spaß-Event steht der Klassiker von Monaco am kommenden Wochenende auf dem Programm.

(Heute Sport)