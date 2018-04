Ricciardo triumphiert! Vettel schwer geschlagen

Daniel Ricciardo ist der Gewinner des Grand Prixs von China! Der Red-Bull-Pilot profitierte dabei von der exzellenten Arbeit seiner Boxen-Crew, am Ende triumphierte er klar vor Mercedes-Pilot Valtteri Bottas. Der Finne konnte seinen Platz im Finish gegen Kimi Räikkönen erfolgreich verteidigen, der „Iceman“ landete als bester Ferrari-Pilot auf Platz drei.

Nichts zu lachen gab es für seinen Teamkollegen Sebastian Vettel: Er wurde ein „Opfer“ von Max Verstappen, der ihn in einen Unfall verwickelte und dadurch einen möglichen dritten Sieg des Deutschen im dritten Saisonrennen verhinderte. Weltmeister Lewis Hamilton kam nicht über Rang vier hinaus, Vettel wurde letztlich nur Achter.



Der Rennverlauf im Grand Prix von China:



Pole-Position-Mann Vettel gewann den Start, drängte aber Räikkönen so weit nach rechts, so dass dieser zunächst zwei Plätze verlor. Bottas setzte sich auf Position zwei – ein Bild, das sich bis zu den Boxenstopps nicht mehr ändern sollte. Der Finne kam in Runde 19 in die Box, Vettel folgte zwei Runden später. Doch Bottas gelang der „Undercut“, an der Boxenausfahrt ging er an Vettel vorbei. Räikkönen führte, doch Bottas konnte ihn in im zweiten Versuch in der 26. Runde überholen.

LAP 21/56: Vettel's turn to pit now and it's not the quickest stop. Bottas takes full toll and overtakes the Ferrari! #ChineseGP 🇨🇳 #F1 pic.twitter.com/PA10rL8zB8 — Formula 1 (@F1) 15. April 2018

Nach einem Crash der beiden Toro-Rosso-Piloten Gasly und Hartley rückte in Runde 30 das Safety-Car aus. Sechs Runden später erfolgte der Re-Start, an der Reihenfolge änderte sich aber nichts: Bottas führte 1,8 Sekunden vor Vettel, dahinter folgten Hamilton und Verstappen.





Doch dann kam Ricciardo mit den Utra-Soft-Reifen auf. Erst ließ er seinen Teamkollegen Verstappen hinter sich, dann schnappte er sich Hamilton. Auch Vettel konnte mit seinem Tempo nicht mit, in der 42. Runde musste der deutsche WM-Leader Ricciardo passieren lassen. Alle blickten auf das Duell Bottas gegen Ricciardo – als plötzlich Verstappen völlig übermotiviert Vettel abschoss! Die Boliden beider Fahrer drehten sich, Verstappen fiel auf Platz fünf zurück, Vettel war nur noch Siebenter. An der Spitze rückte Ricciardo dank der frischeren Reifen immer näher an Bottas heran, in der 45. Runde setzte sich der Australier an die Spitze des Feldes.

Rasch setzte er sich ab, während der Kampf um Platz zwei zum Duell zwischen Bottas und Räikkönen wurde. Doch Bottas brachte seinen Vorsprung knapp ins Ziel, während Vettel in der letzte Runde sogar noch von McLaren-Pilot Fernando Alonso auf Rang acht verdrängt wurde.

Der WM-Stand nach drei Saisonrennen:



(Heute Sport)