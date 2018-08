Rührende Botschaft von Toto Wolff an Niki Lauda

Niki Lauda konnte bereits in den letzten Wochen seine Funktion als Aufsichtsratschef des Mercedes-Teams in der Formel 1 nicht mehr ausüben. Der 69-Jährige hatte bereits die Rennen in Deutschland und Ungarn ausgelassen. Dies wurde mit einer Grippe erklärt. Die Nachrichten über den dramatischen Gesundheitszustand des Wieners erschütterte nun die komplette Motorsportwelt.

So auch Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Der 46-jährige Wiener richtete am Freitag rührende Worte an Lauda. "Obwohl wir unseren Sommerurlaub genießen sollten, ist bei Mercedes niemand glücklich. Unsere Gedanken sind bei Niki, Birgit und der gesamten Lauda-Familie", so der Mercedes-Motorsportboss.

"Die Welt kennt Niki als Formel-1-Legende mit unfassbarer Kraft und Widerstandsfähigkeit. Für uns bei Mercedes ist er unser Vorsitzender, unser Mentor, unser Freund. Wir vermissen ihn und können es kaum erwarten, ihn wieder zurückzubekommen", so Wolff über Laudas umfassende Funktion im Team.

"Sein Weg zurück ist kein Rennen, aber ich bin mir sicher, dass er bald jedem sagen wird, dass er genug vom Krankenhaus hat", zeigt sich der 46-Jährige zuversichtlich, dass Lauda bald an die Rennstrecke zurückkehren kann. "Wir wünschen ihm eine sichere und schnelle Genesung – in dieser Reihenfolge."

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)