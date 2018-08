SPÖ-Ortsgruppe lästert über kranken Lauda ab

Niki Lauda liegt im Wiener AKH und erholt sich von den Folgen seiner dramatischen Lungen-Transplantation. Nähere Informationen zu seinem Gesundheitszustand sind nicht bekannt, nur die engste Familie hat Zugang zum ehemaligen Formel-1-Helden und erfolgreichen Unternehmer.

Die Organ-Spende in letzter Minute und die rasche Operation des 69-Jährigen werden in ganz Österreich heiß diskutiert. Auch die SPÖ Langenzersdorf machte sich so ihre Gedanken, wie das folgende Facebook-Posting zeigt.

Die spöttische Tonart des Postings sorgte für einen Sturm der Empörung. Auch die Ortsgruppe selbst dürfte die Zeilen bereuen, auf Facebook ist das Posting bereits wieder gelöscht.

(Heute Sport)