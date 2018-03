Schläge auf Helm! So hart war die Verstappen-Schule

Wird Max Verstappen Formel-1-Weltmeister? Die PS-Experten sind sich einig: Es ist nur eine Frage der Zeit. Der 20-Jährige ist nicht nur ein riesiges Talent, sondern verblüfft auch mit seiner Abgebrühtheit. Woher kommt die? Der Niederländer verrät: Die knallharte Ausbildung unter Vater Jos formte ihn zum Senkrechtstarter in der Motorsport-Szene.

Harte Schule



"Ich hatte den härtesten Lehrer, den es gibt: meinen Vater", berichtet Verstappen in "Auto Bild Motorsport" vor dem Saisonauftakt am 25. März in Melbourne. "Unter ihm zu arbeiten war die härteste Schule, die ich haben konnte." Deswegen kann er mit dem Druck von außen gut umgehen: "Selbst wenn jemand wütend auf mich ist oder mich kritisiert, schmeißt mich das nicht um."

Sieg statt Abreise



Harte Manöver und Kampf bis ans Limit – damit raste Verstappen in der vergangenen Formel-1-Saison zu zwei Siegen. Doch diese Einstellung hatte er nicht immer. "Ein Beispiel: Bei einem Kart-WM-Lauf hatte ich einmal keinen Bock", berichtet er. Woraufhin Papa Jos mit der sofortigen Abreise von der Veranstaltung drohte. "Also wachte ich auf, fuhr auf Pole, gewann alle sechs Vorläufe, Halbfinale und Finale."

Schläge auf den Helm



Heute ist das Verhältnis zum Vater deutlich entspannter, als es früher war. "Nur manchmal fragt er mich aus Spaß heute noch, ob er mir wieder auf den Helm hauen soll, damit ich schneller werde", schmunzelt Verstappen.

