Schock-Video! Ferrari-Pilot bricht Mechaniker Bein

Das sind schreckliche Szenen! Beim Formel-1-Rennen in Bahrain stockte den Fans in der 37. Runde der Atmen. Bei einem Ferrari-Boxenstopp ging alles schief, was schiefgehen konnte. Das Ergebnis: Ein schwerverletzter Mechaniker und ein Ausfall im Team der "Roten Göttin".

Grün zu früh



Was war passiert? In der 36. Runde kam Kimi Räikkönen an die Box. Die Crew arbeitet am Reifenwechsel, der Finne wartet auf das Signal zum Losfahren. Das linke Hinterrad will sich aber nicht lösen, trotzdem senkt der Wagenheber den Boliden ab, Räikkönen erhält Grünes Licht. Der Finne steigt aufs Gas, ein Mechaniker steht aber noch vor dem Reifen.

Schwer verletzt



Das Drama: Räikkönens Bolide fährt über das Bein des Mechanikers, man sieht, wie das Schienbein durchbricht. Entsetzen bei der Boxencrew, sofort geht der Funkspruch an Räikkönen: "Stop, stop, stop!" Der "Iceman" stellt ab – das linke Hinterrad ist ja nicht gewechselt. Inzwischen laufen Sanitäter zum verletzten Mechaniker, er wird umgehend ins Krankenhaus gebracht. Die Diagnose dort zeigt, dass es wesentlich schlimmer hätte kommen können: Schien- und Wadenbein-Bruch, wahrscheinlich wird der schlimme Unfall ohne dramatischen Spätfolgen bleiben.

