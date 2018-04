So herzlos reagiert Ferrari-Star auf das Boxen-Drama

Es war der große Schock-Moment beim Formel-1-Rennen in Bahrain!

Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen kommt in der 36. Runde an die Box. Beim Reifenwechsel gibt es eine Panne, der Finne erhält Grünes Licht, obwohl ein Mechaniker noch vor dem Hinterreifen seines Ferrari-Boliden steht. Die hässlichen Bilder des Beinbruchs, als das 735-Kilo-Auto das Schienbein und das Wadenbein durchbrach, gehen um die Welt.

Boxendrama bei Ferrari: Wie konnte das passieren?

Schock-Video! Ferrari-Pilot bricht Mechaniker Bein

Der Name des Mechanikers: Francesco Cigarini. Der Italiener ist Elektronik-Ingenieur für den Wagen von Sebastian Vettel, wie alle Mechaniker arbeitet er bei den Rennen aber auch in der Boxen-Crew mit. Jetzt wurde er im Krankenhaus von Bahrain notoperiert. „Die OP ist gut verlaufen", erklärte Cigarini via Instagram. "Ich bedanke mich bei allen Menschen, die sich Sorgen um mich gemacht haben. Ein großes Dankeschön. Ich umarme euch!“

"Warum sollte ich ihn besuchen?"



Der Unfall setzte alle Mitglieder der Ferrari-Crew unter Schock – nur einer blieb (mal wieder) eiskalt. "Warum sollte ich ihn besuchen?", erklärte Räikkönen unmittelbar nach dem Unfall gegenüber der Zeitung "Bild". "Ich glaube, dass er nicht mehr im Medical Centre, sondern schon im Krankenhaus ist. Wir haben hier Arbeit zu erledigen und im Krankenhaus gibt es Leute, die sich bestmöglich um ihn kümmern."

Nicht umsonst trägt der Finne den Spitznamen "Iceman" – aber immerhin kommt ihm noch folgender Satz über die Lippen: "Ich hoffe, es geht ihm bald besser.“

(red.)