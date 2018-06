Spielberg-Mania! So läuft der Countdown zum F1-Hit

Red-Bull-Ring, Donnerstag Vormittag. In den Boxen wird schon eifrig geschraubt, im Mediencenter die Laptops aufgeklappt, auf den Campingplätzen die Zelte aufgebaut. Der Countdown zum größten PS-Spektakel des Jahres läuft. Am Sonntag steigt in Spielberg der Grand Prix von Österreich. "Heute" blickt beim Formel-1-Spektakel hinter die Kulissen.

Volle Tribünen

Noch ist Platz auf den Parkplätzen und auf den Tribünen. Doch das bleibt nicht lange so. Bis zu 190.000 Fans werden am Grand-Prix-Wochenende in der Steiermark erwartet. "Ein Plus zum Vorjahr von mehr als 30 Prozent", kündigt Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko an. Bei den Fans ist die Vorfreude schon groß, nicht nur in Österreich.

Holland-Fans

Auf der noch recht leeren Tribüne stehen Carlo, Jörun, Philipp und Eric. "Wir sind für das Rennen extra die ganze Strecke aus den Niederlanden angereist", berichten sie. Für wen sie hier sind, ist klar: Max Verstappen, die große PS-Hoffnung der Holländer. "Er kann es auf das Podium schaffen, wenn er durch die erste Kurve kommt", sind seine Fans überzeugt. Wer das Rennen gewinnt? "Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel." Doch nicht nur die Hoffnung auf das Stockerl treibt bis zu 18.000 Niederländer in die Alpenrepublik.

Party-Stimmung

"Die Atmosphäre am Red-Bull-Ring ist einfach unglaublich", meint Carlo. "Alles ist günstiger als bei den anderen Rennen. Die Infrastruktur ist perfekt. Wir wohnen am Campingplatz, im Verstappen-Camp. Eine einzige große Party", grinst das Holland-Quartett. Die 1.065 km lange Anreise erfolgte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, am Montag geht es zurück nach Hause und in die Arbeit.

Volles Programm

Bis dahin gibt es ein dichtes Programm zu genießen. Am Donnerstag (ab 15.30 Uhr) steigt der Pit-Lane-Walk mit Autogrammstunden aller Teams. Am Freitag geht es mit dem ersten Training um 11 Uhr los, die zweite Session steigt ab 15 Uhr. Am Samstag folgt das letzte Training (12 Uhr) vor dem Qualifying (15 Uhr), am Sonntag dann das Rennen (ab 15.10 Uhr). Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Konzerten, den Rennen der GP3, Formel 2, des Porsche Cups, der Motorsport-Legenden, einer Flugshow und vielem mehr.

Burger und Bier

Viel zu tun also für echte PS-Fans. Der Plan der Schlachtenbummler aus den Niederlanden? "Erst mal den Fanshop stürmen. Dann holen wir uns einen Burger und ein Bier. Denn so ein Wochenende kostet auch den Fans viel Kraft."