Verrückt! "Mad Max" baute 2016 exakt gleichen Crash

"Mad Max" hat wieder zugeschlagen. Max Verstappen polarisiert Fans und Konkurrenten gleichermaßen. Der ungestüme Niederländer wirbelt die Formel 1 auf. Nicht immer mit fairen Mitteln. Nicht immer ganz ungefährlich.

So setzte der junge Bruchpilot in Monaco seine Crash-Serie fort. Im dritten Training für den Klassiker hob er in der Swimming-Pool-Sektion ab und landete in der Mauer. Sein Red-Bull-Bolide ist geschrottet.

Schräg: Motorsport-Freunde hatten bei diesen Bildern ein Déjà-vu. 2016 ereignete sich der fast idente Unfall. Verstappen hat aus seinem Fehler nicht gelernt. Oben im Video sehen Sie die beiden Unfälle nebeneinander.

Das könnte Sie auch interessieren

(Heute Sport)