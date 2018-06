Verstappen-Mania! 18.000 Holländer in Spielberg

Verstappen-Mania in Spielberg! Für den Grand Prix von Österreich an diesem Wochenende haben sich nicht weniger als 18.000 Holländer angekündigt. Doch damit nicht genug: Der Red-Bull-Pilot bekommt sogar ein eigenes Fan-Dorf zu seinen Ehren, auf einer 15 Hektar großen Wiese sind bereits 800 Zelte aufgestellt.

4.500 Niederländer werden dabei mit rund 1.000 ihrer geliebten Wohnwagen einen Stellplatz finden, das imposante Zelt-Dorf ist längst restlos ausgebucht. Der Reiseveranstalter "Sportstadion" errichtet zudem ein Mega-Zelt, in dem 3.000 Holländer ihren Liebling lautstark abfeiern können.

Autogramm-Stunde gemeinsam mit Ricciardo in Graz



Auch Verstappen selbst hat sich in "seinem" Fan-Dorf bereits für einen Besuch angekündigt, zuvor wird der 20-Jährige aber noch gemeinsam mit seinem Red-Bull-Kollegen Daniel Ricciardo am Mittwoch Graz mit einem Kurzbesuch beehren. Die beiden werden dabei mit der "Grand-Prix-Straßenbahn" eine Runde drehen, ehe sie ab 16 Uhr gemeinsam mit den F1-Legenden Jean Alesi und Mika Häkkinen am Hauptplatz eine Autogramm-Stunde geben werden.

