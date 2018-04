Verstappen rammt Vettel! "War Scheiße am Ende"

Der Grand Prix von China wurde für Sebastian Vettel zur emotionalen Achterbahn-Fahrt! Erst sah es nach einem souveränen Start-Ziel-Sieg des Deutschen aus. Dann wurde er aber von Mercedes-Ass Valtteri Bottas in der Box überholt, doch damit nicht genug.

In Runde 43 kam es dann zum großen Drama. Max Verstappen wollte in seinem Red Bull Vettel überholen, doch er stellte sich dabei wieder einmal viel zu ungestüm an. Der Holländer schoss den Ferrari-Star beim Überholmanöver ab, beide Boliden drehten sich auf der Strecke. Das bittere Resultat: Verstappen fasste eine Zehn-Sekunden-Strafe aus, wurde letztlich Fünfter. Noch schlimmer erwischte es aber Vettel: Er musste sich am Ende mit Rang acht begnügen.

Verstappen sah die Schuld zunächst bei Vettel. "Er verbremst sich, macht dann die Tür zu", funkte er an seine Box. Eine Meinung, mit der der Holländer aber ziemlich alleine dasteht. "Ich denke, dazu muss man nichts sagen", so der trockene Kommentar Vettels. "Er hat einen Fehler gemacht, seine Reifen haben blockiert. Ich glaube, er hat sich einfach verschätzt und uns so beiden das Ergebnis ruiniert." Im "RTL"-Interview gestand Verstappen aber später seinen Fehler ein. "Ja, ich bin sauer. Das war Scheiße am Ende, das Rennen", gestand er. "Der Unfall war meine Schuld. Ich hätte noch eine Runde warten können."

Ein kleiner Trost bleibt Vettel aber. Er liegt in der WM-Wertung weiterhin auf Platz eins. Sein Vorsprung auf den ersten Verfolger Lewis Hamilton beträgt jetzt allerdings nur noch neun Punkte.

