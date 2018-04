Vettel-Extrapower durch mysteriösen Schalter?

Aufregung in der Formel 1! Nach drei Rennen führt Sebastian Vettel die WM-Wertung an, ein ganz bestimmter Trick an seinem Lenkrad soll dem Ferrari-Piloten angeblich einen Vorteil verschaffen. Nue der Deutsche hat diesen mysteriösen Spezialhebel eingebaut.

Ferrari wollte die Existenz des Schalters eigentlich geheim halten, doch das Teil wurde natürlich von der Konkurrenz entdeckt. Die Wippe befindet sich oberhalb der Schaltung, Ferrari selbst verrät nicht, wozu der Hebel dient.

Umstellungen während Kurvenfahrt

Der Schalter hat mehrere Raster, somit ist es kein einfacher Ein-und-Aus-Hebel. Experten vermuten, dass es sich, auch bedingt durch die Position rechts oben, um ein Bedienelement handelt, das auch in der Kurvenfahrt genutzt werden kann.

So könnte Vettel zum Beispiel während er durch die Kurven brettert zwischen verschiedenen Einstellungen beim Differenzial oder Motormapping wechseln. Ein entscheidender Vorteil, um die letzten Hundertstel herauszuholen!

Spannend ist auch, dass nur Vettel diesen Schalter hat, sein Teamkollege Kimi Räikkönen hat dieses Teil nicht.

