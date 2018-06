Vettel hängt Mercedes ab, Auto-Sorge bei Verstappen

Am Freitag dominierte Mercedes wie schon in den Vorjahren das Geschehen in Spielberg. Im letzten Training für den Grand Prix von Spielberg sorgte aber ein Ferrari-Pilot für Aufsehen.

Sebastian Vettel fuhr am Samstag die Bestzeit, hängte Lewis Hamilton und Vorjahressieger Valtteri Bottas in ihren Silberpfeilen ab. Kimi Räikkönen wurde Vierter.

Die Red Bulls mussten sich auf ihrer Heimstätte kurz vor dem Qualifying (15 Uhr) einmal mehr geschlagen geben. Max Verstappen wurde Fünfter, Daniel Ricciardo Sechster.

Verstappen hat aber ohnehin keine Augen für das Classement. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seinem Boliden. Wenige Minuten vor Ende der Einheit schaltete sich nämlich plötzlich der Motor ab. Verstappen musste seinen Wagen abstellen.

