Vollgas zur Kohle! So viel cashen die Formel-1-Teams

Die Motorsport-Königsklasse wird nicht umsonst so genannt! Bei der Formel 1 geht es um richtig viel Geld. 812 Millionen Euro schüttet Liberty Media an die Teams aus. Wer kassiert ab, wer muss beim Geld bremsen? "Heute" hat die Übersicht.

Große Beträge



Zunächst zum Aufteilungs-Modus. 280 Millionen Euro werden in "Column 1" verteilt, da bekommen alle Teams den gleichen Sockelbetrag. Auch in "Column 2" liegen 280 Millionen Euro. Die werden leistungsbezogen nach dem Abschneiden in der Konstrukteurs-WM 2017 ausgezahlt. Dann sind noch 252 Millionen Euro übrig. Die gehen in Form von Bonuszahlungen an nur fünf Teams. Ferrari hat darüber hinaus eine Ausnahmestellung als "Long Standing Team" (sozusagen "Gründungsmitglied") und bekommt als einziges Team einen Extra-Bonus.

Ferrari als Geldkaiser



Somit sind die Italiener wenig überraschend der große Geldkaiser der Formel 1. Ganze 166 Millionen Euro gehen an Ferrari, das ist im Vergleich zur Vorsaison ein Plus von 10 Prozent. Auf Platz zwei folgt Mercedes mit 144 Millionen Euro (Minus 1 Prozent). Dritter: Red Bull mit 124 Millionen Euro (Minus 12 Prozent). Schlusslicht des Rankings ist Sauber mit nur 39 Millionen Euro. Haas liegt mit 45 Millionen Euro auf dem vorletzten Platz, konnte aber um 26 Prozent zulegen. Grund: Weil das Team zwei Mal in den letzten drei Jahren in den Top 10 des Konstrukteur-Rankings landete, gibt es auch Gelder aus "Column 1".

