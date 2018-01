Von "Dreiern" besessen! Ex packt über Hamilton aus

Es begann so romantisch. Im August 2015 erspähte Formel-1-Superstar Lewis Hamilton laut der englischen Zeitung "Sun" das Model Veronica Valle in den sozialen Netzwerken und schrieb sie prompt an. Nur wenig später saß die Schönheit mit dem Briten gemeinsam im Privatjet Richtung Barbados.

Doch bereits da zeigte sich der laut Valle "komische Charakter" des heute 33-Jährigen. Als sich der Pilot erlaubte, Hamiltons Klo zu benützen, bekam der Mercedes-Pilot gleich mal einen veritablen Wutanfall. Kein Einzelfall, laut dem Bikini-Model ist Hamilton ein echter "Dr. Jekyll und Mr. Hyde" – innerhalb von Sekunden ändert sich seine Laune oftmals ins Schlechte.

Hängt Hamilton noch immer an Nicole Scherzinger?



Am meisten zu schaffen machten Valle aber die Sex-Vorlieben des vierfachen F1-Weltmeisters. Er sei nahezu besessen von Liebesspielen zu dritt, immer wieder wollte er ihr einen solchen "Dreier" schmackhaft machen. Dass sich Hamilton dazu auch noch über ihr Gewicht lustig machte und eigentlich noch immer an seiner Verflossenen Nicole Scherzinger hang, gab ihr den Rest.

Valle glaubte, dass Hamilton sie nur für Sex benutzt hatte – und so machte sie nach einer Weile wieder Schluss mit ihm.

