Vor Formel-1-Rennen: Noch mehr Vollgas in Spielberg

Für Motorsport-Fans ist es das Top-Event zum Ferienbeginn! Kommenden Sonntag gastiert die Formel 1 am Red-Bull-Ring in der Steiermark. Die Veranstalter erwarten ein deutliches Plus bei den Zuschauern - und die sollen mit einem Spektakel verwöhnt werden. Dafür gibt es Änderungen auf der Strecke.

Dritte DRS-Zone



So wird es beim Rennen am Sonntag eine zusätzliche DRS-Zone geben. Auf der langen Geraden nach der ersten Kurve gibt es eine zusätzliche Möglichkeit, den Heckflügel aufzuklappen und sich damit an den Gegner heranzusaugen. Die beiden DRS-Zonen auf der Zielgeraden und nach der dritten Kurve bleiben unverändert.

Mehr Fans



Damit sollen mehr Überholmanöver als in den vergangenen Rennen ermöglicht werden. Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko erwartet jedenfalls bei den Zuschauern ein deutliches Plus. "Wir liegen bei 30 Prozent über dem Vorjahr", erklärt er. Das würde bedeuten, dass etwa 190.000 Zuschauer am Wochenende nach Spielberg pilgern.

(heute.at)