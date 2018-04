Watschn für Hamilton! Wüsten-Pole für Vettel

Ferrari-Triumph in Bahrain! Ferrari-Pilot Sebastian Vettel sicherte sich am Samstag die Pole Position für das Rennen am Sonntag. Er landete in Q3 0,143 Sekunden vor Teamkollegen Kimi Räikkönen.

Mercedes musste sich geschlagen geben. Valtteri Bottas war mit den Ferraris auf Tuchfühlung. Ihm fehlten 0,166 Sekunden auf die Zeit von Vettel. Kollege Lewis Hamilton musste sich mit Rang vier (+0,262) zufrieden geben.

Weil der WM-Titelverteidiger das Getriebe gewechselt hat, wird er um fünf Plätze nach hinten versetzt und startet als Neunter.

Daniel Ricciardo wurde im Red Bull Fünfter. Sein Kollege Max Verstappen schied durch einen Unfall schon in Q1 aus.

BREAKING: Sebastian Vettel will start Sunday’s #BahrainGP from pole! 🔥



It's a front-row lockout for @ScuderiaFerrari with Kimi Raikkonen in P2 👏#F1 pic.twitter.com/K1Jhpg06Az — Formula 1 (@F1) 7. April 2018

(Heute Sport)