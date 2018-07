Wegen Krise? Mercedes baut Formel-1-Team um

Mercedes hatte in der Formel 1 schon mehr zu lachen. In der Fahrerwertung liegt Ferrari-Star Sebastian Vettel vor Titelverteidiger Lewis Hamilton, auch in der Konstrukteurs-WM zeigt die "Rote Göttin" den "Silberpfeilen" den Auspuff. Wie kommen die Deutschen aus dem Formtief? Vorschnelles Handeln ist nicht der Stil beim Team von Niki Lauda. Doch langfristig werden die Weichen gestellt.

Team wird umgebaut



Konkret wird die Führung des Technik-Teams kommende Saison umgebaut. Aldo Costa, bisher Direktor der Ingenieure, wechselt in eine "beratende Rolle". Performance-Direktor Mark Ellis nimmt ab Mitte 2019 eine Auszeit und wird durch Loic Serra ersetzt. Chefdesigner John Owen übernimmt die Ingenieurs-Gruppe und wird regelmäßig an Costa berichten. Der Grund für dessen Rückzug in die Berater-Rolle? "Er will mehr Zeit mit seiner Familie in Italien verbringen", heißt es bei Mercedes.

Wolff zufrieden



Teamchef Toto Wolff meint: "Das ist ein bedeutender Moment für unser Team und eine große Chance. Wir haben oft gesagt, dass man eine erfolgreiche Organisation nicht einfrieren kann. Es ist eine dynamische Struktur und ich bin stolz, dass wir das Zepter geordnet der nächsten Generation von Führungskräften im Team übergeben können." Sportlich wird es am 22. Juli wieder ernst. Da kämpft Mercedes beim Heimrennen am Hockenheim-Ring um den ersten Sieg seit Le Castellet im Juni.

Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)