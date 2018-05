Wettrüsten! Red Bull mit Aero-Trick an die Spitze?

Startschuss für das Barcelona-Rennwochenende! Die Königsklasse des Motorsports lässt in Katalonien die Motoren dröhnen. Die ersten Rennen der Weltmeisterschaft versprechen Spannung. Die Formel 1 ist heuer so offen wie lange nicht.

Technik-Neuerungen sollen nun für neuen Wirbel sorgen. Während zu Saisonbeginn Ferrari und Mercedes den Ton angaben, rauchten bei Red Bull die Köpfe, wie die Lücke zur Konkurrenz geschlossen werden könnte.

In Barcelona kommt der Rennstall mit einem neuen Aerodynamik-Paket an. Am Unterboden sollen neue Slots für bessere Aerodynamik sorgen. Auch der Frontflügel sah zuletzt noch anders aus.

Konkurrenz schläft nicht



Doch auch die Rivalen schlafen nicht. Mercedes hat sich am Frontflügel, am hinteren Unterboden, am vorderen Seitenkasten und bei den mittleren Seitenteilen zu schaffen gemacht.

Bei Ferrari wurde am Spiegel geschraubt – er wurde nun am Halo befestigt. Dabei soll, so die offizielle Variante von Sebastian Vettel, aber nur die bessere Sicht eine Rolle spielen.

(Heute Sport)