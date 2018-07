Wie Papa! Schumacher-Sohn gewinnt in Formel 3

Erstmals lacht Mick Schumacher vom obersten Treppchen. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher siegte zum ersten Mal in einem Rennen der Nachwuchsserie Formel 3.

Schumacher siegte in Spa ausgerechnet an jenem Ort, an dem sein Vater vor 26 Jahren sein erstes Formel-1-Rennen gewonnen hatte.

Bub Mick ließ Robert Schwartzman und Marcus Armstrong auf dem Podium hinter sich, triumphierte dank eines spektakulären Überholmanövers.

Seine bisher größten Erfolge waren drei dritte Plätze in der Formel 3.

